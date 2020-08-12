Еще одна страна открыла авиасообщение с Россией

Число рейсов по международным маршрутам будет зависеть от действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении.

С 17 августа Казахстан начнет поэтапно возобновлять полеты в Россию, а также ОАЭ, Белоруссию, Германию, Нидерланды, Египет, Украину. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Комитет гражданской авиации республики.

Решение приняли в соответствии с заключением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавируса и с учетом рекомендаций минздрава Казахстана .

Отмечается, что для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны. Число рейсов по международным маршрутам будет зависеть от действующих соглашений о воздушном сообщении, а также загруженности самолетов на маршрутах.