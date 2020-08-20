С рязанцами обсудили благоустройство Севастопольской аллеи
Ранее рязанцы высказали предложения по благоустройству Севастопольской аллеи.
С рязанцами обсудили благоустройство Севастопольской аллеи, сообщили в пресс-службе мэрии.
Так, в настоящее время заканчивается подготовка документов на дополнительные работы по асфальтировке и озеленению территории.
Особое внимание сосредоточили «на скорейшем завершении устройства дорожек возле школы №57».
Также на совещании обсудили благоустройство территории, прилегающей к аллее: состояние зеленой зоны, коммерческих субъектов и проблемы организации парковок.
Кроме того, там установят большой информационный стенд о городе-герое Севастополе.
Ранее рязанцы высказали предложения по благоустройству Севастопольской аллеи.