С рязанцами обсудили благоустройство Севастопольской аллеи

Ранее рязанцы высказали предложения по благоустройству Севастопольской аллеи.

С рязанцами обсудили благоустройство Севастопольской аллеи, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, в настоящее время заканчивается подготовка документов на дополнительные работы по асфальтировке и озеленению территории.

Особое внимание сосредоточили «на скорейшем завершении устройства дорожек возле школы №57».

Также на совещании обсудили благоустройство территории, прилегающей к аллее: состояние зеленой зоны, коммерческих субъектов и проблемы организации парковок.

Кроме того, там установят большой информационный стенд о городе-герое Севастополе.

Ранее рязанцы высказали предложения по благоустройству Севастопольской аллеи.