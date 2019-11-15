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Рязанцы высказали предложения по благоустройству Севастопольской аллеи, встреча жителей Железнодорожного района и представителей мэрии прошла в четверг, 14 ноября, сообщили на
Жители предложили начать благоустройство аллеи с улицы Нахимова. А именно: сделать пешеходные дорожки, установить памятные и информационные объекты, а также озеленить аллею.
Кроме того, одной из остановок на улице Черновицкой предложили присвоить название «Севастопольская аллея».
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