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Ефремов посвятил стихи погибшему в аварии рязанцу Захарову
Жена назвала Ефремова «очень глубоким человеком».

Михаил Ефремов посвятил стихи погибшему в аварии рязанцу Сергею Захарову. Об этом на заседании суда в четверг, 20 августа, рассказала супруга артиста Софья Кругликова, сообщает РЕН ТВ.

Женщина назвала Ефремова «очень глубоким человеком». По ее словам, после аварии моральное состояние актера было «тяжелым». Кругликова вспомнила, каким он себя чувствовал на следующий день после аварии.

Напомним, во время ДТП Ефремов оказался пьян и под действием наркотиков. Ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.