Жена Ефремова рассказала о его состоянии на следующей день после ДТП

Женщина уточнила, что стала обсуждать с мужем случившееся только на третий день после аварии.

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова на заседании суда рассказала о состоянии актера на следующей день после ДТП. По словам женщины, по всему телу актера были синяки, а он сам отходил после принятия алкоголя, передает РИА Новости .

Кругликова уточнила, что стала обсуждать с мужем случившееся только на третий день после смертельной аварии.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном. За рубелм вторйо машины был=57-летний рязанец Сергей Захаров, он скончался в больнице.