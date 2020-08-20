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Жена Ефремова рассказала о его состоянии на следующей день после ДТП
Женщина уточнила, что стала обсуждать с мужем случившееся только на третий день после аварии.

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова на заседании суда рассказала о состоянии актера на следующей день после ДТП. По словам женщины, по всему телу актера были синяки, а он сам отходил после принятия алкоголя, передает РИА Новости.

Кругликова уточнила, что стала обсуждать с мужем случившееся только на третий день после смертельной аварии.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном. За рубелм вторйо машины был=57-летний рязанец Сергей Захаров, он скончался в больнице.