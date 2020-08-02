Врач назвал главные ошибки при коронавирусе

В России с начала пандемии зафиксировали 850 870 случаев коронавируса.

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов рассказал « Комсомольской правде » главные ошибки, которые совершают люди при отмене ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Одной из главных ошибок он назвал отказ от масок. По его словам, использование масок останавливает распространение инфекции. Бойцов предупредил об опасности самолечения.

Он добавил, что некоторые лекарства, которые больные принимают без назначения врача, могут привести к геморрагическому инсульту или желудочно-кишечному кровотечению.

Напомним, в России с начала пандемии зафиксировали 850 870 случаев коронавируса.