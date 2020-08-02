Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 13
17°
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 72.80 / 74.60 10:55
Нал. EUR 86.30 / 87.60 18:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
4 179
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
5 338
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
5 608
Право на переправу. Нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих...
Перекрыть путепровод нельзя — без него Рязань окажется...
10 августа 12:45
7 865
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Врач назвал главные ошибки при коронавирусе
В России с начала пандемии зафиксировали 850 870 случаев коронавируса.

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов рассказал «Комсомольской правде» главные ошибки, которые совершают люди при отмене ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Одной из главных ошибок он назвал отказ от масок. По его словам, использование масок останавливает распространение инфекции. Бойцов предупредил об опасности самолечения.

Он добавил, что некоторые лекарства, которые больные принимают без назначения врача, могут привести к геморрагическому инсульту или желудочно-кишечному кровотечению.

Напомним, в России с начала пандемии зафиксировали 850 870 случаев коронавируса.