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В Рязанской области подтвердили еще 29 случаев коронавируса
С начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 6352 человек.

В воскресенье, 2 августа, коронавирус зафиксировали еще у 29 рязанцев. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

С начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 6352 человек. Еще 20 тестов находятся на подтверждении. Вместе с условном зараженными под контролем врачей находятся 6352 человека.

В России за сутки выявили 5427 случаев заражения коронавирусом. Число заболевших с начала пандемии достигло 850 870.

За сутки скончались 70 человек, с начала пандемии — 14 128.

За сутки по стране полностью выздоровели 3649 человек, с начала пандемии — 650 173 человека.