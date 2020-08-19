Рязанские власти опровергли случаи повторного заражения коронавирусом

О повторных случаях заражения COVID-19 рассказал в своей проповеди митрополит Марк.

В среду, 19 августа, оперштаб при рязанском правительстве опроверг случаи повторного заражения коронавирусом.

«Повторных случаев заражения коронавирусом на территории Рязанской области за весь период наблюдения нет», — сообщили власти.

Ранее о повторных случаях заражения COVID-19 рассказал в своей проповеди митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Владыка уточнил, что слышал о них в больницах.