Стало известно о повторных случаях заражения коронавирусом в Рязани

О повторных случаях заражения рассказал рязанский митрополит.

Стало известно о повторных случаях заражения коронавирусом в Рязани. Об этом сообщил митрополит Рязанский и Михайловский Марк во время проповеди.

«Ситуация в городе, стране и мире показывает, что люди, к сожалению, болеют [коронавирусом]. Слышал в больницах, что некоторые болеют по второму разу: переболел в феврале и вот заболел в августе. Бывает и такое сейчас. Поэтому прошу всех вас берегите себя и своих близких, заботьтесь о правилах гигиены», — отметил митрополит.

Напомним, владыка Марк известен тем, что часто посещает больницы, в которых моет полы.