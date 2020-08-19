Очевидцы рассказали про попытку шацкой пенсионерки сжечь свою дочь и ее любовника в бане

Спас положение и потерпевших другой друг семьи.

Очевидцы рассказали про попытку шацкой пенсионерки сжечь свою дочь и ее любовника в бане. Сообщает ГТРК ОКА.

Один из очевидцев рассказал, что мать девушки заперла сорокалетнюю дочь в бане с любовником. После подожгла дверь и встала с вилами у окна, «чтобы не вылезли».

Также друг семьи сообщил, что ему пришлось разбивать стекло в бане, чтобы помочь потерпевшим.

«Прихожу здесь такая картина. Сами видите шланг с водой рядом открыл все и потушил. Когда стекло разбивали Олеся порезалась», — отметил он. Мужчина подчеркнул, что пенсионерку никто не считал «зависимой от алкоголя».

«Откуда в тихой женщине накопилось столько ненависти. Дочка довольно часто жила у матери, а вот отца семейства здесь не видели. Нормальная женщина. Нам даже ее жалко», — отметили соседи.

Напомним, в Шацком районе 62-летняя пенсионерка попыталась заживо сжечь в бане 35-летнюю дочь с любовником. В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело о покушении на убийство.