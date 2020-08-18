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Следователи возбудили дело после попытки шацкой пенсионерки сжечь свою дочь и ее любовника
Женщина подожгла баню, где были влюбленные.

В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении 61-летней жительницы Шацкого района, поджегшей баню, в которой находились ее дочь с любовником. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел утром в понедельник, 17 августа. Женщина в пьяном состоянии после конфликта, произошедшего накануне, закрыла снаружи дверь бани, в которой находились ее 34-летняя дочь и 22-летний знакомый дочери. Она облила входную дверь бани и подожгла ее. Во двор вышел знакомый семьи, который увидел огонь и начал тушить возгорание. Он открыл входную дверь бани, после чего потерпевшие вышли.

Подозреваемую задержали, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стало известно, что пенсионерка подожгла баню, поскольку у ее дочери есть муж и двое детей.