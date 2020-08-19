На Первомайском проспекте начали восстанавливать асфальт
Капремонт магистральных теплосетей планируют завершить с опережением графика.
На Первомайском проспекте начали восстанавливать асфальт. Об этом в среду, 19 августа,
Капремонт магистральных теплосетей планируют завершить с опережением графика. На сегодняшний день рабочие заканчивают монтаж трубопровода и перекрывают канал тепломагистрали.
«Подрядчик приступил к подготовительным работам устройства щебеночного основания. Затем будет выполнено восстановление дорожного покрытия и дальнейшее благоустройство», — отчитались в мэрии.
Напомним, что ремонт трубопровода общей протяженностью 582 метра начался 25 июля. Согласно графику, его должны завершить 29 августа.