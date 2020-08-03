Сорокина поручила в срок закончить ремонт на Первомайском проспекте

Ремонт на Первомайском проспекте запланирован до 29 августа.

В понедельник, 3 августа, глава горадминистрации Елена Сорокина провела рабочее совещание с руководителями структурных подразделений. Об этом сообщил сайт мэрии.

Глава горадминистрации поручила в срок закончить ремонт теплосетей на Первомайском проспекте и в районе улице Новоселов. Она подчеркнула, что ремонт на объектах должен быть завершен строго по графику, благоустройство восстановлено максимально качественно. Отметим, что ремонт на Первомайском проспекте запланирован до 29 августа, на улице Новоселов — до 27 августа.

Также мэр поручила управлению жилищно-коммунального хозяйства и МКУ «УДТ» контролировать ситуацию с состоянием контейнеров в городе и проверять информацию, поступающую от рязанцев. Сорокина привела в пример площадке на улице Тимакова, где горожане жалуются на нерегулярный вывоз мусора и грязь.

Глава горадминистрации отметила, что к обращениям рязанцев нельзя относиться формально. Специалистам поручили разобраться в ситуации с многодетной семьей, которая проживает в служебной квартире.

«Для всесторонней оценки сложившейся ситуации помимо должностных лиц будут привлечены представители общественности сферы жилищного контроля и поддержки многодетных семей», — отметила мэр.