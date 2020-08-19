Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Белоруссии
Также Евросоюз вводит санкции против Белоруссии.
Голосование должно пройти повторно, а прошедшее не может считаться демократичным. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель,
По его словам, ЕС введет санкции против тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах.
Кроме того, Брюссель призывает Минск найти мирный выход из кризиса.
Ранее Александр Лукашенко пообещал новые выборы президента в Белоруссии после того, как примут новую конституцию.