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Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Белоруссии
Также Евросоюз вводит санкции против Белоруссии.

Голосование должно пройти повторно, а прошедшее не может считаться демократичным. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает РИА Новости.

По его словам, ЕС введет санкции против тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах.

Кроме того, Брюссель призывает Минск найти мирный выход из кризиса.

Ранее Александр Лукашенко пообещал новые выборы президента в Белоруссии после того, как примут новую конституцию.