Лукашенко пообещал новые выборы президента

В Белоруссии начались массовые протесты после выборов президента 9 августа.

Александр Лукашенко пообещал новые выборы президента в Белоруссии после того, как примут новую конституцию. Об этом передает РИА Новости .

Ранее на встрече с работниками завода колесных тягачей в Минске глава республики сообщил, что работа над новым Основным законом уже началась. По словам Лукашенко, ему предложили два варианта, но он их отверг. Президент Белоруссии отметил, что они мало отличаются от нынешнего.

Напомним, в Белоруссии начались массовые протесты после выборов президента 9 августа. На них по официальной информации победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Белорусы каждый день выходят на улицы, силовики применяют в отношении них слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Один протестующий погиб.

Ранее Лукашенко обратился к белорусам.