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Видео: популярный блогер побывал на свадьбе рязанских цыган
Блогер рассказал, что он со съемочной группой провел на свадьбе целый день.

Популярный блогер Петр Ловыгин опубликовал на YouTube ролик, в котором он рассказал о свадьбе рязанских цыган. Видео появилось на его канале во вторник, 18 августа.

Блогер рассказал, что он со съемочной группой провел на свадьбе целый день.

«Великолепие цыганской хореографии, чудеса цыганской кухни в честь Путина и Мишустина, воспоминания стариков о „Чарли Чапине“ и песне „Шишгара“ и о том, что Лукашенко — тоже цыган… Все традиции деревенской свадьбы — в этом ролике», — говорится в описании к видео.

Напомним, ранее блогер опубликовал видео о том, как он переночевал в рязанском цыганском таборе. До этого он назвал Рязань самым убитым городом России.