Видео: популярный блогер переночевал в рязанском цыганском таборе

30-минутное видео опубликовано на YouTube.

Популярный блогер Петр Ловыгин переночевал в рязанском цыганском таборе. 30-минутное видео опубликовано на YouTube во вторник, 4 августа.

«Будучи в Рязани, мы вышли на контакт с местной черноголовой диаспорой, совершенно не представляя чем мне это аукнется в итоге. Мы поехали в табор, встретились с бароном, и так разговорились, что остались в таборе ночевать. Есть ли у цыган любовь, во сколько лет они женятся, ходят ли в армию, клички у цыган, чем они зарабатывают и какие у них проблемы?» — говорится в описании ролика.

На канале под названием «Петенька планетка» 275 тысяч подписчиков. Блогер рассказывает о путешествиях. Петр самостоятельно объездил около 100 стран: Сомали, Сирия, Северная Корея, Пакистан, Гвинея, Бангладеш, Сенегал, Эфиопия, Филиппины, Иран, Гондурас и многие другие.