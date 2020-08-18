Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца назвала артиста убийцей

Женщина высказалась об этом суду.

Маргарита Захарова, вдова погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым рязанца Сергея Захарова, назвала артиста убийцей. Об этом передает РИА Новости .

«Какое отношение к Ефремову? Это убийца», — сказала женщина суду.

По ее словам, их семья была дружной. Она рассказала, что Сергей работал, занимался спортом, вел здоровый образ жизни и проводил время с семьей.

Захарова отметила, что переживать эту утрату тяжело.

В суде допросят всех потерпевших: двух сыновей погибшего, вдову и родного брата. В их число отказались включить Ирину Стерхову, которая утверждала, что они с Сергеем Захаровым прожили вместе 20 лет.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов в центре Москвы врезался в грузовик, за рулем которого был рязанец Сергей Захаров.

Артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.