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Сын погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца попросил суд о максимально жестком наказании для актера
По словам сына погибшего, Ефремов до сих пор не выразил соболезнований ему.

Валерий Захаров, сын рязанца Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, попросил суд о максимально жестком наказании для актера. Об этом передает ТАСС.

По словам сына погибшего, Ефремов до сих пор не выразил соболезнований ему, также ему не поступало предложений о материальной компенсации от Ефремова или от его представителей.

«Наказание? Прошу для него максимального наказания», — сказал он, отметив, что обязательно заявит гражданский иск к актеру.

Сын погибшего рязанца заплакал на суде. Он рассказал, что в вечер, когда погиб его отец, он готовился к похоронам бабушки.

«Мне позвонил двоюродный брат и рассказал о том, что папа попал в ДТП на Садовом кольце. Через какое-то время он перезвонил уже из больницы и сказал, что папы не стало», — сказал Захаров и заплакал.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов в центре Москвы врезался в грузовик, за рулем которого был рязанец Сергей Захаров.

Артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.