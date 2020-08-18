Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вт, 18
21°
Ср, 19
19°
Чт, 20
20°
ЦБ USD 73.43 0.46 19/08
ЦБ EUR 87.34 0.87 19/08
Нал. USD 73.01 / 73.55 13:45
Нал. EUR 86.81 / 87.35 13:45
Новости
Коронавирус
Публикации
Новые условия военной ипотеки: в компании «Мармакс» ответили на самые...
Более подробную информацию можно узнать на сайте компан...
Вчера 18:12
1 665
Отвечает прокуратура. Могут ли супруги разделить совместно нажитый нед...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
15 августа 16:58
5 102
«Дом, который построил…» Рязанским дольщикам два года не дают ключи от...
Сколько еще придется ждать рязанцам своих квартир?
14 августа 12:53
7 264
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
11 330
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанец отсудил более миллиона за гибель пчел на его пасеке от обработки полей
У мужчины были в хозяйстве 38 пчелосемей в селе Чернава Милославского района.

Житель Милославского района отсудил более миллиона четырехсот рублей за гибель пчел на его пасеке. Об этом сообщил сайт Рязанского областного суда.

У мужчины были в хозяйстве 38 пчелосемей в селе Чернава Милославского района. Пасека находилась рядом с полями, которые обрабатывал АО «Рязанский картофель». 5-6 мая 2019 года поля обработали гербицидами «Гренч, СП», «Аминка ФЛО» и другими, являющимися химическими препара­тами для борьбы с сорняками и относящимися к 3 классу опасности для пчел, а также инсектицидом «Монарх», который относится к 1 классу опасности для пчел.

Обработка с помощью авиации прошла в период цветения одуванчика, черемухи, ветлы и в то время, когда происходит массовый медосбор. Владельца пасеки не прудпредили об этом.

В результате пчелы погибли.

Руководителя АО «Рязанский картофель» привлекли к административной ответственности.

Суд пришел к выводу, что пчелы погибли по вине предприятия, которое провело обработку полей. Требования истца удовлетворили. С ответчика взыскали ущерб на сумму более одного миллиона четырехсот тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.