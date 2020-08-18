Рязанец отсудил более миллиона за гибель пчел на его пасеке от обработки полей

У мужчины были в хозяйстве 38 пчелосемей в селе Чернава Милославского района.

Житель Милославского района отсудил более миллиона четырехсот рублей за гибель пчел на его пасеке. Об этом сообщил сайт Рязанского областного суда.

У мужчины были в хозяйстве 38 пчелосемей в селе Чернава Милославского района. Пасека находилась рядом с полями, которые обрабатывал АО «Рязанский картофель». 5-6 мая 2019 года поля обработали гербицидами «Гренч, СП», «Аминка ФЛО» и другими, являющимися химическими препара­тами для борьбы с сорняками и относящимися к 3 классу опасности для пчел, а также инсектицидом «Монарх», который относится к 1 классу опасности для пчел.

Обработка с помощью авиации прошла в период цветения одуванчика, черемухи, ветлы и в то время, когда происходит массовый медосбор. Владельца пасеки не прудпредили об этом.

В результате пчелы погибли.

Руководителя АО «Рязанский картофель» привлекли к административной ответственности.

Суд пришел к выводу, что пчелы погибли по вине предприятия, которое провело обработку полей. Требования истца удовлетворили. С ответчика взыскали ущерб на сумму более одного миллиона четырехсот тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.