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Фото: Издательство «Пресса»
В Милославском районе массово погибли пчелы. Жители Чернавы, Озерок и Богородицского считают, что это произошло из-за обработки полей гербицидами, сообщает издательство «
Поля при помощи авиации АО «Рязанский картофель» начал обрабатывать 5 мая. Через два дня пчеловоды обратились в ветстанцию, где создали комиссию. Мертвых пчел отправили на экспертизу.
Семь человек написали заявления в полицию. Так, у пчеловода Гуркина погибло 70 пчелосемей, у Вилкова — 90, Ефратова — 70, Кузнецова -40, Дорофеевой — 8, Маркина — 38, Воюкина — 38. Стоимость одной пчелосемьи варьируется от трех с половиной до пяти тысяч рублей.
Глава администрации Чернавского поселения Владимир Попов рассказал, что жители пожаловались на резкий запах и жжение кожи в день обработки полей. Он дважды просил директора «Рязанского картофеля» Владимира Барычева прекратить, но тот не отреагировал.
«Неизвестно, от чего погибли пчелы. Они сейчас гибнут по разным причинам. Я был у Воюкиных, там с улья собрали 200 грамм пчел — это около 5%. Пока доказательств, что это наша вина, нет. Когда придут результаты из лаборатории, тогда и будем говорить», — заявил Владимир Барычев.
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