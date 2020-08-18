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Аудиторы проверят выплаты рязанским медикам за работу с больными коронавирусом
Проверки пройдут в нескольких организациях.

В Рязанской области контрольно-счетная палата проверит стимулирующие выплаты медикам за работу с больными коронавирусом. Об этом сообщил ее сайт.

Проверки пройдут в региональном минздраве, областных медучреждениях и других организациях, осуществляющих выплаты.

Аудиторы проверят порядок представления медицинским и иным организациям финансирования на выплаты медикам.

Ранее рязанские медики неоднократно жаловались, что не получили «путинские» выплаты за работу с больными коронавирусом. Рязанские фельдшеры и водители скорых из-за этого обратились к президенту. Об отсутствии «путинских» выплат заявляли сотрудники Спасской МРБ, Рязанской МРБ и рязанской клинической станции скорой помощи, сотрудники рентгенологического и инфекционного отделений касимовского межрайонного медцентра, а также Шиловского ММЦ.