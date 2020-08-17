В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП на Московском шоссе, где сбили велосипедиста

ДТП произошло 7 августа.

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП на Московском шоссе, где сбили велосипедиста, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло 7 августа, в 20:45 около дома 51 по Московскому шоссе.

34-летняя жительница на KIA Rio сбила 42-летнего велосипедиста.

В результате происшествия велосипедист от полученных травм скончался в больнице.

Всех, кто что-то видел, просят звонить по телефону (4912)29-74-99.

Напомним, ДТП попало на видео. Позже в полиции рассказали подробности ДТП.