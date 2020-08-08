В полиции рассказали подробности ДТП на Московском шоссе, где сбили велосипедиста
ДТП проиошло в пятницу, 07 августа
В полиции рассказали подробности ДТП на Московском шоссе, где сбили велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло в пятницу, 07 августа в 20:45 на улице Московское шоссе напротив дома №51.
34-летняя женщина на KIA Rio сбила на регулируемом пешеходном переходе 43-летнего велосипедиста .
В результате ДТП мужчину госпитализировали в больницу.
Ранее появилось видео ДТП.