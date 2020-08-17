Стали известны подробности о погибших в ДТП под Рязанью

Молодые люди скончались на месте аварии.

В ДТП под Рязанью, которое произошло вечером в воскресенье, 16 августа, погибли водитель 1997 года рождения из Кораблина, пассажирка 2000 года рождения из Вышгородского сельского поселения и рязанка 1999 года рождения. Об этом сообщил сайт Рязанского района.

Пострадавшего пассажира 1997 года рождения из Кораблина с закрытым переломом шейки бедра слева, ушибом грудной клетки, ушибом головы доставили в Рязанскую ОКБ.

Напоним, молодые люди скончались на месте аварии. Ранее появились фото с места ДТП.