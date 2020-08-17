Под Рязанью в ДТП погибли водитель и две молодые девушки

ДТП произошло вечером 16 августа.

Вечером в воскресенье, 16 августа, около 21:40 в Рязанском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на дороге «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово -Гавердово» около села Болошнево. 22-летний водитель на Honda Accord превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет.

На месте ДТА скончались водитель Honda Accord, две пассажирки 21-го и 20-и лет, 22-летнего пассажира госпитализировали.

Проводится проверка.