Рязанца, до смерти избившего собутыльника, заключили под стражу

Случай произошел 11 августа.

В Рязани под стражу заключили мужчину, который до смерти забил собутыльника. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли в одном из домов в поселке Стенькино 11 августа 2020 года. Следователи изъяли доказательства с места преступления. К преступлению оказался причастен 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.

По версии следствия, 11 августа мужчина встретился с приятелем в квартире общего знакомого в Стенькино. Оба пыли пьяны. Между мужчинами возник конфликт, во время которого подозреваемый избил знакомого — 35-летнего рязанца. От травм последний скончался на месте происшествия.

Злоумышленника заключили под стражу. Обстоятельства произошедшего уточняются. Расследование продолжается. Напомним, экспертиза показала, что причиной смерти стал перелом свода черепа с ушибом головного мозга.