Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пн, 17
22°
Вт, 18
20°
Ср, 19
19°
ЦБ USD 72.97 -0.25 18/08
ЦБ EUR 86.47 0.06 18/08
Нал. USD 72.70 / 75.00 14:08
Нал. EUR 86.30 / 87.80 18:19
Новости
Коронавирус
Публикации
Новые условия военной ипотеки: в компании «Мармакс» ответили на самые...
Более подробную информацию можно узнать на сайте компан...
37 минут назад
129
Отвечает прокуратура. Могут ли супруги разделить совместно нажитый нед...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
15 августа 16:58
3 850
«Дом, который построил…» Рязанским дольщикам два года не дают ключи от...
Сколько еще придется ждать рязанцам своих квартир?
14 августа 12:53
5 989
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
10 100
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанца, до смерти избившего собутыльника, заключили под стражу
Случай произошел 11 августа.

В Рязани под стражу заключили мужчину, который до смерти забил собутыльника. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли в одном из домов в поселке Стенькино 11 августа 2020 года. Следователи изъяли доказательства с места преступления. К преступлению оказался причастен 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.

По версии следствия, 11 августа мужчина встретился с приятелем в квартире общего знакомого в Стенькино. Оба пыли пьяны. Между мужчинами возник конфликт, во время которого подозреваемый избил знакомого — 35-летнего рязанца. От травм последний скончался на месте происшествия.

Злоумышленника заключили под стражу. Обстоятельства произошедшего уточняются. Расследование продолжается. Напомним, экспертиза показала, что причиной смерти стал перелом свода черепа с ушибом головного мозга.