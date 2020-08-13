Рязанец до смерти забил собутыльника
Причиной смерти стал перелом свода черепа с ушибом головного мозга.
Житель Рязанского района до смерти забил собутыльника. Инцидент произошел 11 августа в одном из домов поселка Стенькино, передает «
По версии следствия, 33-летний и 35-летний мужчины выпивали и поссорились. Подозреваемый стал бить знакомого руками и ногами по голове и телу. От полученных травм тот скончался до приезда скорой.
Как показала экспертиза, причиной смерти стал перелом свода черепа с ушибом головного мозга.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».