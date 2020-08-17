Российским школам рекомендовали подготовиться к переводу на дистанционное обучение
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения линеек первого сентября.
Российским школам рекомендовали подготовиться к переводу на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом сообщило Минпросвещения России,
Министерство также рекомендует усилить меры санитарно-эпидемиологического контроля и рассмотреть возможность перехода в онлайн факультативов и предметов по выбору.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения линеек первого сентября.