Российским школам рекомендовали подготовиться к переводу на дистанционное обучение

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения линеек первого сентября.

Российским школам рекомендовали подготовиться к переводу на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом сообщило Минпросвещения России, передает Интерфакс.

Министерство также рекомендует усилить меры санитарно-эпидемиологического контроля и рассмотреть возможность перехода в онлайн факультативов и предметов по выбору.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения линеек первого сентября.