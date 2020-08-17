Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения линеек первого сентября

В московских школах линейки 1 сентября отменили.

В Роспотребнадзоре порекомендовали проводить школьные линейки 1 сентября по классами или параллелям. Об этом передает ТАСС со ссылкой на документ «Об организации работы общеобразовательных организаций», который подписали представители Роспотребнадзора и Минпросвещения.

Документ запрещает запрет на массовые мероприятия между классами и школами, а также рекомендует провести 1 сентября классами или параллелями на открытом воздухе с использованием масок для родителей.

Кроме того, в документе прописано, что российские школы должны предусмотреть возможность перехода на дистанционное обучение в случае ухудшения эпидемической обстановки.

Российским школам рекомендуется также организовать учебу и посещение столовых по графику для минимизации контактов между учениками.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет. Школьные кружки порекомендовали проводить на каникулах, в выходные и праздничные дни.

Напомним, в московских школах отменили линейки 1 сентября.