Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения линеек первого сентября

В Роспотребнадзоре порекомендовали проводить школьные линейки 1 сентября по классами или параллелям. Об этом передает
Документ запрещает запрет на массовые мероприятия между классами и школами, а также рекомендует провести 1 сентября классами или параллелями на открытом воздухе с использованием масок для родителей.
Кроме того, в документе прописано, что российские школы должны предусмотреть возможность перехода на дистанционное обучение в случае ухудшения эпидемической обстановки.
Российским школам рекомендуется также организовать учебу и посещение столовых по графику для минимизации контактов между учениками.
Согласно требованиям Роспотребнадзора, за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет. Школьные кружки порекомендовали проводить на каникулах, в выходные и праздничные дни.
Напомним, в московских школах отменили линейки 1 сентября.