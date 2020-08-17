Появились фото с места смертельного ДТП в Скопинском районе

Водитель не справился с управлением во время обгона.

Пресс-служба регионального УМВД опубликовала фото с места смертельного ДТП, произошедшего в Скопинском районе 14 августа.

Авария произошла около 17:00 на 247 километре трассы Р-22 «Каспий». По предварительной информации, водитель Renault Logan 2000 года рождения не справился с управлением во время обгона.

Машина съехала в кювет и перевернулась. 68-летняя женщина скончалась до приезда медиков и автоинспекторов.