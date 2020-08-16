В Скопинском районе женщина погибла в перевернувшемся «Рено»

Два человека получили травмы.

В Скопинском районе женщина погибла в перевернувшемся Renault Logan. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Авария произошла в пятницу, 17 августа, около 17:00 на 247 километре трассы Р-22 «Каспий». По предварительной информации, водитель 2000 года рождения не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

68-летняя женщина погибла до приезда медиков и автоинспекторов.

Травмы получили водитель и его пассажирка 1999 года рождения.