С сентября владельцев автомобилей ждут три нововведения

Изменения коснутся оформления ОСАГО, техосмотра и проверки на дорогах.

С 1 сентября 2020 года владельцев автомобилей в России ждут три нововведения. Об этом сообщили « Автоновости дня ».

Страховые компании пересмотрят стоимость ОСАГО как в меньшую, так и в большую сторону. Техосмотр будут проводить по новым правилам, а сотрудники ГИБДД смогут при помощи новой аппаратуры проверять подозрительные машины прямо на дороге.

Ранее стало известно, что страховщикам разрешили расширить тарифный коридор ОСАГО в обе стороны в среднем на 10%. Минимальная стоимость составит 2471 рубль, максимальная — 5436 рублей. Итоговая стоимость страховки будет зависеть от числа нарушений ПДД, назначения автомобиля (личный или рабочий), семейного положения водителя и других факторов.

С 1 октября вернется техосмотр. Для оформления ОСАГО нужно будет также оформить диагностическую карту. При въезде и выезде из пункта техосмотра машину будут снимать на камеру и сверять ее координаты с координатами пункта техосмотра. Нарушения техосмотра также будут фиксировать на камеру.

Осенью автоинспекторы смогут проверять подозрительные автомобили прямо на дороге с помощью дымомеров, гаджетов для измерения остаточного протектора шин, проверки работы тормозов и рулевого управления.