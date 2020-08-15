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Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова
Актера выписали после госпитализации. Он попал туда прямо из здания суда с подозрением на инсульт.

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал быструю выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт. Врач уточнил телеканалу «360», что каждый случай зависит от исходного состояния.

Бабунашвили пояснил, что если суженная артерия восстановилась (при легком течении болезни) пациента можно отпускать домой уже через день. В тяжелых случаях больные могут провести под наблюдением медиков месяц, а последствия перекрытия сосудов требуют еще более длительного лечения.

В субботу, 15 августа, адвокат Михаила Ефремова заявил, что актера выписали из больницу. Он попал туда прямо из здания суда с подозрением на инсульт. Позже диагноз подтвердился.