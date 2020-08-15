Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова

Актера выписали после госпитализации. Он попал туда прямо из здания суда с подозрением на инсульт.

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал быструю выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт. Врач уточнил телеканалу « 360 », что каждый случай зависит от исходного состояния.

Бабунашвили пояснил, что если суженная артерия восстановилась (при легком течении болезни) пациента можно отпускать домой уже через день. В тяжелых случаях больные могут провести под наблюдением медиков месяц, а последствия перекрытия сосудов требуют еще более длительного лечения.

В субботу, 15 августа, адвокат Михаила Ефремова заявил, что актера выписали из больницу. Он попал туда прямо из здания суда с подозрением на инсульт. Позже диагноз подтвердился.