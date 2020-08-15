Ефремова выписали из больницы

Актера с подозрением на инсульт увезли на скорой из здания суда.

Михаила Ефремова выписали из Боткинской больницы. Об этом в субботу, 15 августа, РИА Новости сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

По словам юриста, его подзащитный находится дома. Пашаев еще не виделся с Ефремовым и не знает, с каким диагнозом того отпустили из больницы.

Напомним, во вторник актера с подозрением на инсульт увезли на скорой из здания Пресненского суда. Позже диагноз подтвердился.

Из-за плохого самочувствия Ефремова заседание перенесли на 18 августа.