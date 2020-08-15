Видео: рязанец Кучаев вновь забил за ЦСКА

22-летний полузащитник отличился в матче с «Тамбовом».

Рязанец Константин Кучаев вновь забил за ЦСКА. В субботу, 15 августа, 22-летний полузащитник отличился в матче с «Тамбовом».

Напомним, 8 августа, футбольный клуб ЦСКА встретился на выезде с «Химками» в рамках нового сезона Российской премьер-лиги. Тогда Кучаев отправил мяч в ворота соперников на 18-й минуте, а на 45-ой — отдал голевую передачу. Второй гол за ЦСКА забил Алан Дзагоев.

Матч закончился со счетом 2-0 в пользу армейцев.

Благодаря голу футболиста Кучаева рязанский Дом ребенка получит миллион.

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