Благодаря голу футболиста Кучаева рязанский Дом ребенка получит миллион

Рязанец отличился в матче с «Химками», забив гол за ЦСКА.

В начале сезона Российской премьер-лиги новый официальный спонсор ЦСКА «Фонбет» объявил о благотворительной акции. По ее условиям, компания выделит миллион рублей за гол армейцев, сообщил официальный сайт клуба.

В матче с «Химками», который прошел 8 августа, первый гол забил рязанец Константин Кучаев, также полузащитник отличился голевой передачей, его признали лучшим игроком встречи.

Кучаев решил, что миллион получит рязанский Дом ребенка. На эти деньги должны закупить необходимые товары.

«Это прекрасная инициатива. Рад, что забил первый гол команды в сезоне и смогу направить адресную помощь в свой родной город, — поделился футболист. — Рязанский Дом ребенка делает очень многое для помощи маленьким детям, которые остались сиротами или имеют различные заболевания. Надеюсь, что направленные нами деньги принесут большую пользу детям».