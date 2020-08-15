В России начали производство вакцины от коронавируса

Препарат разработан специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В России началось производство вакцины от коронавируса, передает ТАСС.

Известно, что препарат — это раствор, который нужно вводить внутримышечно в два этапа с промежутком в три недели. После этого у организма сформируется иммунитет на два года, говорится в сообщении.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что россиян смогут обеспечить вакциной от коронавируса в течение года.