В России начали производство вакцины от коронавируса
Препарат разработан специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
В России началось производство вакцины от коронавируса,
Известно, что препарат — это раствор, который нужно вводить внутримышечно в два этапа с промежутком в три недели. После этого у организма сформируется иммунитет на два года, говорится в сообщении.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что россиян смогут обеспечить вакциной от коронавируса в течение года.