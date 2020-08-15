Россиян смогут обеспечить вакциной от коронавируса в течение года
Также сообщается, что в ближайший месяц выпустится около миллиона доз вакцины.
Россиян смогут обеспечить вакциной от коронавируса в течение года, об этом рассказал глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург,
Известно, что сначала препарат доставлят в 10-15 регионов России. В какой первый город попадет вакцина пока неизвестно.
Также сообщается, что в ближайший месяц выпустится около миллиона доз вакцины.