Россиян смогут обеспечить вакциной от коронавируса в течение года

Также сообщается, что в ближайший месяц выпустится около миллиона доз вакцины.

Россиян смогут обеспечить вакциной от коронавируса в течение года, об этом рассказал глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

Известно, что сначала препарат доставлят в 10-15 регионов России. В какой первый город попадет вакцина пока неизвестно.

Также сообщается, что в ближайший месяц выпустится около миллиона доз вакцины.