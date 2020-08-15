Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сб, 15
18°
Вс, 16
19°
Пн, 17
21°
ЦБ USD 73.22 -0.39 15/08
ЦБ EUR 86.41 -0.63 15/08
Нал. USD 72.25 / 74.90 10:33
Нал. EUR 85.35 / 86.85 18:21
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Могут ли супруги разделить совместно нажитый нед...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
3 часа назад
548
«Дом, который построил…» Рязанским дольщикам два года не дают ключи от...
Сколько еще придется ждать рязанцам своих квартир?
Вчера 12:53
2 972
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
7 154
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
8 308
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Адвокат Ефремова объяснил отказ актера признать вину
Юрист заявил RT, что его подзащитный «ничего не знал».

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил отказ актера признать вину. Юрист заявил RT, что его подзащитный «ничего не знал и первоначально ничего не понимал».

Пашаев уточнил, что около 20 дней работал ночами, собирал доказательства и «исследовал определенные материалы». После этого он обсудил с артистом «все моменты», и Ефремов отказался признавать вину.

Напомним, актера судят за ДТП, после которого умер рязанец Сергея Захаров. Ранее в сети опубликовали документ с признанием Ефремовым вины в аварии.