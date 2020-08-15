Адвокат Ефремова объяснил отказ актера признать вину
Юрист заявил RT, что его подзащитный «ничего не знал».
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил отказ актера признать вину. Юрист заявил
Пашаев уточнил, что около 20 дней работал ночами, собирал доказательства и «исследовал определенные материалы». После этого он обсудил с артистом «все моменты», и Ефремов отказался признавать вину.
Напомним, актера судят за ДТП, после которого умер рязанец Сергея Захаров. Ранее в сети опубликовали документ с признанием Ефремовым вины в аварии.