Адвокат Ефремова объяснил отказ актера признать вину

Юрист заявил RT, что его подзащитный «ничего не знал».

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил отказ актера признать вину. Юрист заявил RT , что его подзащитный «ничего не знал и первоначально ничего не понимал».

Пашаев уточнил, что около 20 дней работал ночами, собирал доказательства и «исследовал определенные материалы». После этого он обсудил с артистом «все моменты», и Ефремов отказался признавать вину.

Напомним, актера судят за ДТП, после которого умер рязанец Сергея Захаров. Ранее в сети опубликовали документ с признанием Ефремовым вины в аварии.