Опубликован документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
В протоколе есть показания артиста, согласно которым во время аварии его машина была исправной.
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В протоколе есть показания артиста, согласно которым во время аварии его машина была исправной.
«В содеянном раскаиваюсь, впредь подобного обязуюсь не совершать. Желаю загладить вред, причиненный мной потерпевшим, в полном объеме», — написано в протоколе.
На допросе актрист заявил, что его мучают «душевные и нравственные переживания» из-за случившегося.
Ранее стало известно, что у Ефремова в здании суда случился инсульт.