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Опубликован документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
В протоколе есть показания артиста, согласно которым во время аварии его машина была исправной.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото протокола допроса, на котором Михаил Ефремов признал вину в совершении смертельного ДТП. Под документом подписался актер и его адвокат Эльман Пашаев.

В протоколе есть показания артиста, согласно которым во время аварии его машина была исправной.

«В содеянном раскаиваюсь, впредь подобного обязуюсь не совершать. Желаю загладить вред, причиненный мной потерпевшим, в полном объеме», — написано в протоколе.

На допросе актрист заявил, что его мучают «душевные и нравственные переживания» из-за случившегося.

Ранее стало известно, что у Ефремова в здании суда случился инсульт.