Водитель перевернувшегося в Кораблинском районе ВАЗа был пьян

В результате ДТП погибла 42-летняя пассажирка.

Водитель перевернувшегося в Кораблинском районе ВАЗа был пьян, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в среду, 12 августа около 15 часов 40 минут. ВАЗ-21114 не справился с управлением и перевернулся. В результате 42-летняя пассажирка скончалась на месте.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ. Водителя задержали в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

После появились подробности ДТП.