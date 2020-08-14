Водитель перевернувшегося в Кораблинском районе ВАЗа был пьян
В результате ДТП погибла 42-летняя пассажирка.
Водитель перевернувшегося в Кораблинском районе ВАЗа был пьян,
Авария произошла в среду, 12 августа около 15 часов 40 минут. ВАЗ-21114 не справился с управлением и перевернулся. В результате 42-летняя пассажирка скончалась на месте.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ. Водителя задержали в соответствии со статьей 91 УПК РФ.
После появились подробности ДТП.