Пассажирку перевернувшегося в Кораблинском районе ВАЗа придавило крышей. Подробности ДТП

Компания из Ряжска ехала на ГРЭС рыбачить, особенностей дороги они не знали.

Стали известны подробности ДТП, которое произошло 13 августа дороге «Кораблино — Молвина Слобода — Бестужево — плотина ГРЭС». Об этом пишет издательство « Пресса ».

Компания из Ряжска ехала на ГРЭС рыбачить, особенностей дороги они не знали. Из-за крутого подъема 33-летний водитель не увидел поворот, проскочил, но попытался исправиться. Большой тормозной путь говорит о том, что он превысил скорость.

ВАЗ-2111 выехал на «встречку» и на обочину, но вернуться не вышло, машина перевернулась. Через боковое окно на дорогу выбросило 42-летнюю женщину, сидевшую рядом с водителем. Ее придавило крышей ВАЗа, от полученных травм она скончалась на месте. Двое мужчин, сидевших на заднем сиденье, выжили.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 264 УК «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека».