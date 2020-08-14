Самый богатый чиновник рязанского правительства заработал 46 миллионов

Эта сумма почти в 11 раз больше, чем у рязанского губернатора.

Руководитель аппарата Правительства Рязанской области Виталий Игнатенко заработал за 2019 год 46 миллионов 196 тысяч 336 рублей и 65 копеек. Об этом говорится в декларации о доходах чиновников.

Эта сумма почти в 11 раз больше, чем у рязанского губернатора Николая Любимова. Кроме того, Игнатенко владеет автомобилем УАЗ, двумя жилыми домами и тремя земельными участками. В пользовании у чиновника значится жилой дом, квартира и участок. За 2018 год чиновник задекларировал 38,8 миллиона.

Игнатенко возглавил аппарат в мае 2019 года. В августе 2019 года губернатор погулял на свадьбе у чиновника и выложил фото с торжества.

Напомним, согласно декларации о доходах, Николай Любимов в 2019 году заработал 4 миллиона 309 тысяч, а его дочь — 10 миллинов.