Пьяного водителя «Инфинити», насмерть сбившего велосипедиста, поместили под домашний арест

Авария произошла в воскресенье, 9 августа.

Пьяного водителя Infiniti, насмерть сбившего велосипедиста, поместили под домашний арест, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в воскресенье, 9 августа около 14 часов 30 минут. Пьяный водитель на Infiniti. FX 35 столкнулся с велосипедистом.

В результате велосипедист скончался на месте ДТП.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ. Водитель иномарки задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Его поместили под домашний арест на два месяца.