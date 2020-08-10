В Старожиловском районе пьяный водитель на «Инфинити» насмерть сбил велосипедиста
Проводится проверка.
В Старожиловском районе пьяный водитель на Infiniti насмерть сбил велосипедиста, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло в воскресенье, 9 августа, примерно в 14:30.
41-летний местный житель на Infiniti FX сбил 22-летнего велосипедиста. Молодой человек скончался.
Водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Степень составила 1,45 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.