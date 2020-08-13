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Стало известно, как у дочери Любимова появились 10 миллионов
Согласно декларации о доходах, Николай Любимов в 2019 году заработал 4 миллиона 309 тысяч.

Десять миллионов, которые задекларировала несовершеннолетняя дочь рязанского губернатора, появились после продажи имущества в 2019 году. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Денис Арапов.

По его словам, семья Любимовых продала недвижимость. Она была зарегистрирована на младшую дочь — Валерию. Таким образом в декларации губернатора у его дочери появились десять миллионов, вырученные от сделки.

Напомним, согласно декларации о доходах, Николай Любимов в 2019 году заработал 4 миллиона 309 тысяч, его супруга — почти два миллиона. Младшая дочь губернатора, Валерия Любимова, задекларировала 10 миллионов, на которые в том же 2019 году были приобретены квартира, кладовая и машино-место.

Фото со страницы Николая Любимова «ВКонтакте»