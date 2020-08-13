Сбежавшую из лагеря в Клепиковском районе 16-летнюю девушку нашли в Рязани

Несовершеннолетняя пропала 4 августа, ее объявили в розыск.

Сбежавшую из детского лагеря «Радуга» в Клепиковском районе 16-летнюю девушку нашли в Рязани. Об этом корреспонденту РЗН. инфо рассказали в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

«Девушку нашли в Рязани. Она не пострадала и чувствует себя хорошо. Подросток из интерната и на данный момент ее вернули туда. Следователи продолжают выяснять причины, способствовавшие самовольному уходу из летнего лагеря», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что несовершеннолетняя пропала 4 августа, ее объявили в розыск. Девушку нашли 12 августа. Также очевидцы рассказали, что из летнего лагеря «Радуга» часто сбегают дети.