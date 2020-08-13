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Появились фото с места гибели мужчины на пожаре в Старожиловском районе
Тело направили в морг для судебно-медицинской экспертизы.

ИД «Пресса» опубликовало фото с места пожара в Старожиловском районе, на котором погиб 46-летний мужчина.

Пожар произошел вечером в среду, 12 августа. Местные жители увидели дым в доме, сообщили родственникам и в дежурную службу. Из дома на улицу вытащили мужчину.

По словам пожарных, прибывших на место, открытого огня не было, наблюдалось только сильное задымление. Пострадавший лежал на улице без признаков жизни. Им оказался безработный местный житель села, 1974 года рождения, который жил в родительском доме.

«Когда мы подъехали, пожар был локализован, труп находился возле дома. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем, так как в доме выгорела только одна комната, а остальное было все в копоти. Следов криминального характера при осмотре не обнаружено», — рассказал следователь Кораблинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Рязанской области Андрей Птицын.

Он добавил, что дом был закрыт изнутри, а пострадавшего на улицу вытащили очевидцы.

Тело направили в морг для судебно-медицинской экспертизы.