На пожаре в Старожиловском районе погиб мужчина, следователи начали проверку
Пожар произошел вечером в среду, 12 августа.
На пожаре в селе Чернобаево Старожиловского района погиб мужчина. Об этом сообщила
В доме сгорела жилая комната. 46-летний хозяин дома получил термические ожоги тела и спустя некоторое время скончался. Причиной смерти стало отравление продуктами горения.
Кораблинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области начал доследственную проверку.
Следователи установят причины пожара и смерти мужчины и обстоятельства произошедшего. По результатам примут уголовно-процессуальным законом решение.
Напомним, пожар произошел вечером в среду, 12 августа. С места происшествия появились фото.
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